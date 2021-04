Secondo appuntamento agonistico del 2021 di Pesistica Olimpica per RMG: in tutta Italia lo scorso fine settimana hanno ripreso il via le qualificazioni ai Campionati Italiani Juniores di Specialità (Strappo e Slancio) di Pesistica Olimpica, promossi dalla FIPE – Federazione Italiana Pesistica : sabato 10 aprile sono saliti in pedana gli atleti dell’Emilia Romagna per il Trofeo Giovanile Città di Ferrara.

Pesistica RMG ASD di Lugo di Ravenna, dal 2015 iscritta ai registri FIPE, si è presentata con Giulia Alboni, Cotignolese, studentessa al quarto anno dell’istituto tecnico commerciale “G.Ginanni”, che ha scelto l’indirizzo sportivo, perché Giulia è appassionata di sport, lo vive attivamente da quando è bambina, prima come atleta di Judo con diverse esperienze agonistiche, e ora con la Pesistica e lo Sthenathlon, con l’appuntamento 1 maggio a Torino, Lift & Drop.

“All’inizio pensavo che l’ansia non ci sarebbe stata perché comunque vengo da moltissimi anni di agonismo… e ho avuto ragione fino a che non hanno detto al microfono “tra 20 minuti iniziamo” lì l’ansia un po’ l’ho sentita, e alla fine dopo un anno di stop dalle gare, quella sensazione mi mancava ed ogni volta é un qualcosa di unico. “ – Giulia ci racconta la sua prima esperienza con una grande maturità espositiva e ci regala questa condivisione delle sue emozioni – “quando é arrivato il momento di fare l’alzata mi sentivo un po’ in soggezione. Tutte le persone intorno che guardavano solo me, in silenzio. Quello che mi sono detta é stato” lo so fare, ce la posso fare” e ce l’ho fatta, sono riuscita a controllare le emozioni e ho fatto l’alzata valida anche se il movimento non era bello come quando lo faccio al box. La stessa cosa per tutte le altre alzate.

L’esperienza é stata bella, nuova ed emozionante. Non sono andata lá per vincere ma per fare esperienza, per provare emozioni e fare ciò che al box so fare, e l’ho fatto, ci sono riuscita e sono felicissima. Ma se dovessi dirti sinceramente la cosa che più mi ha resa felice e soddisfatta, é stato Mone. Non ho mai avuto una persona che mi é stata così accanto, alle gare ero molte da sola e dovevo gestire tutto io. Mi ha tranquillizzata quando mi erano presi quei minuti di ansia, scherzavamo per cercare di smaltire un po’ l’ansietta, mi ha rassicurata e mi ha detto “ce la puoi fare”. Non mi ha mai lasciata un secondo, è sempre stato vicino a me e ogni volta che facevo l’alzata era felicissimo. É stato bellissimo vedere la sua faccia dopo aver fatto la terza alzata di snatch. Si vedeva che era orgoglioso di me, che ci ha creduto. Si é anche commosso un pochino e mi é venuto ad abbracciare sorridendo. É stato veramente bellissimo. In poche parole ero felice del fatto che lui fosse contento di me.”

Il Mone di cui parla Giulia è Simone Dalpozzo, Responsabile Tecnico dell’associazione sportiva Pesistica RMG asd, che ricopre per la Federazione il Ruolo di Delegato Provinciale (Ravenna) e Referente Tecnico del Progetto STHENATHLON® : “Quando tutti si aspettano di aver qualcosa da insegnare a questi ragazzi e invece avremmo tanto da imparare. Ci hanno fatto tifare per loro, ci hanno fatto emozionare, ci hanno fatto vedere speranza dove non vediamo luce. Perché in un anno in cui si sono visti privare di tutto, questi ragazzi hanno affrontato la gara con impegno, aspettativa, ansia, gioia ed emozione. Grazie piccola Albo per l’entusiasmo contagioso con cui affronti il nostro percorso insieme.”

Come sosteniamo sempre: lo sport educa alla vita e Giulia ne è stato l’esempio!

L’associazione sportiva Pesistica RMG di Lugo si è costituita nel 2013, iscritta al registro del CONI e FIPE, vanta già diverse presenze con i propri atleti a gare nazionali e internazionali di Cultura Fisica, nonchè gare di Pesistica Olimpica. www.crossfitrmg.it