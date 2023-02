Il grande scrittore Italo Calvino nasceva il 15 ottobre del 1923 a Santiago de Las Vegas a Cuba, a pochi chilometri dalla capitale L’Avana.

Questo anno 2023 sarà caratterizzato in tutta Italia e all’estero da numerose manifestazioni per ricordare la figura di Calvino, non solo scrittore ma anche grande intellettuale fortemente impegnato nel suo tempo.

Anche la Bottega Bertaccini di Faenza partecipa alle attività celebrative proponendo la mostra di una artista ravennate, Claudia Marinoni, che ha realizzato una serie di quadri che prendono spunto dal libro “Lezioni americane – Sei proposte per il prossimo millennio”.

Le Lezioni raccolgono i consigli del grande scrittore perché i valori della civiltà non vadano dispersi. I temi riguardano la Leggerezza, la Rapidità, l’Esattezza, la Visibilità, la Molteplicità, la Coerenza, tutte qualità che si prestano ad essere interpretate e proposte in forma astratta.

Nel suo lavoro, l’artista ha realizzato una serie di opere costruite e strutturate con tele e plexiglass, con dimensioni quadrate che variano dai 40×40 ai 50×50 centimetri. Utilizza materiali eterogenei con la sensibilità cromatica e scultorea del mosaicista, usando tessere di diverse nature che dipinge e ricolloca in strutture dinamiche e multiformi.

La tappa faentina sarà la prima di un lungo percorso che porterà Claudia Marinoni anche a Ravenna (alla Biblioteca Oriani dal 1° al 16 aprile), a Castiglione della Pescaia (in provincia di Grosseto) dove Italo Calvino riposa, nei mesi di luglio e agosto.

Per la fine dell’anno poi sono in corso alcuni contatti con l’Ambasciata Italiana dell’Avana per portare la mostra anche nel paese che ha dato i natali allo scrittore.

Claudia Marinoni è nata a Sirmione, ha studiato a Bologna e insegnato a Verona e a Ravenna, dove vive tuttora. Da sempre impegnata in campo artistico, nella pittura è transitata dall’acquarello all’olio, approdando al materico. Durante gli anni del Liceo Artistico, ha prediletto soggetti figurativi e paesaggistici, ma in seguito si è indirizzata alla pittura astratta che meglio interpretava le sue sensazioni interiori.

I suoi lavori, su tela vetro e legno, sono tendenzialmente monocromatici e in rilievo. Nel loro aspetto geometrico manifestano una continua ricerca spaziale ed evidenziano un susseguirsi ritmico, di linee rette e curve nonché l’alternarsi di spazi pieni e vuoti.

La mostra di Claudia Marinoni “Vedere le Lezioni americane” sarà inaugurata sabato 4 marzo 2023 alle ore 17.30.