Unione Popolare in campo per raccogliere le firme per le elezioni

Giorni di raccolta firme per i partiti e le realtà politiche che vogliono partecipare alle prossime elezioni ma che non sono presenti oggi in Parlamento.

È scesa in campo anche in provincia di Ravenna Unione Popolare, la proposta di Luigi De Magistris alla quale hanno aderito Potere al Popolo e Rifondazione Comunista. Oltre 36 mila le firme necessarie su tutto il territorio nazionale. 750 firme sul territorio per partecipare ai singoli collegi plurinominali.

Le firme potranno essere depositate ai banchetti oppure ogni giorno all’anagrafe o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dei Comuni di Faenza e Ravenna.