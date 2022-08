Una delle navi che ha lasciato i porti ucraini, in adempimento all’accordo di Istanbul, la Fyi Rojen, che trasporta mais ucraino, arriverà al porto di Ravenna, in Emilia-Romagna, il 12 agosto 2022 alle ore 19 per consegnare il carico al cliente.

Ne dà notizia l’ambasciata ucraina in Italia.