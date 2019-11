Cambiamenti climatici e salute è il tema dell’edizione 2019, che si terrà dal 18 al 24 novembre con eventi anche nel territorio dell’Unione

I Comuni e l’Unione della Bassa Romagna hanno aderito alla Settimana UNESCO di Educazione alla Sostenibilità con iniziative di educazione alla sostenibilità rivolte a bambini, adolescenti, adulti, studenti e cittadini. L’iniziativa è organizzata dal Comitato Nazionale UNESCO per l’educazione alla sostenibilità – Agenda2030 (UCNESA2030) sotto l’egida della Commissione UNESCO Italiana e con il supporto dell’Associazione per la Commissione Nazionale UNESCO Italia Onlus, e si terrà nel nostro Paese dal 18 al 24 novembre 2019, trattando il tema “Cambiamenti climatici e salute”.

La Bassa Romagna partecipa all’iniziativa con un ricco e variegato calendario di iniziative che si svolgeranno nel territorio dei nove Comuni nei prossimi giorni.

Si parte lunedì 18, con replica il 22, quando i ragazzi della classe 2C Scienze Umane del Liceo di Lugo porteranno “Effetto plastica” alla Scuola Secondaria di Primo Grado Gherardi di Lugo.

Giovedì 21 novembre, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, a Lugo la Festa degli alberi si svolgerà nel grande Parco del Tondo con una iniziativa del Comune rivolta alla cittadinanza e ai bambini delle scuole primarie. Nel corso della mattinata, l’Assessora all’Ambiente Maria Pia Galletti e l’Assessore ai Servizi Educativi Luigi Pezzi presenteranno il nuovo piano delle piantumazioni per la stagione invernale 2019-2020. Ad Alfonsine, la Giornata degli Alberi sarà l’occasione per dare avvio al progetto dedicato al “Censimento del Verde pubblico” proposto dalle Consulte dei Ragazzi e degli Adolescenti di Alfonsine. A Villanova di Bagnacavallo, i bambini e i genitori celebreranno la Festa dell’Albero il 21 novembre con l’Ecomuseo delle Erbe Palustri presso il nido e la scuola dell’infanzia.

Destinata per lo più ai cittadini l’iniziativa “Conoscere per migliorare”, un’operazione costruita dai Comuni insieme ad Hera spa, con l’obiettivo di divulgare quante più informazioni possibili sull’importanza di una corretta raccolta differenziata, sui vantaggi del compostaggio e della raccolta degli oli esausti, sull’utilizzo delle stazioni ecologiche e sul grande valore di progetti come “Cambia il finale”. Saranno allestiti nove info-point Hera presidiati da esperti comunicatori ambientali. Il calendario completo degli info-point è disponibile sul sito dell’Unione: http://bit.ly/2QklPwa

La Settimana UNESCO si concluderà domenica 24 novembre con iniziative a Lugo e Alfonsine.

In particolare, a Lugo presso i locali del Polo Tecnico in via Lumagni 26 sarà possibile visitare il percorso didattico espositivo composto da 14 exhibit interattivi del progetto “Generazione Futuro Green”. Gli exhibit sono dei veri e propri laboratori scientifici progettati e realizzati da un gruppo di genitori, studenti delle scuole superiori ed insegnanti guidati dal “saper fare” dell’Associazione Maker Station FabLab di Cotignola. La visita agli exhibit oltre all’apertura pubblica di domenica 24 novembre, con replica sabato 14 dicembre, è disponibile su appuntamento per tutte le Scuole secondarie di I Grado della Bassa Romagna dal 17 ottobre al 23 dicembre 2019. Per informazioni inviare una mail alla professoressa patrizia.runfola@edu.pololugo.it o telefonare al numero 0545 22035.

Ad Alfonsine sempre domenica 24 novembre, doppio appuntamento. A Casa Monti in via Passetto 3, dalle ore 9 alle 13, il Centro per le famiglie della Bassa Romagna in collaborazione con i Servizi Educativi e il CEAS Bassa Romagna organizza il Baby Swap Party. Per maggiori informazioni contattare il Centro per le Famiglie ai numeri 0545/38397 – 366/6156306 oppure Casa Monti- sede operativa del Ceas Bassa Romagna al 0545 38149.

Inoltre, durante tutta la giornata di domenica 24 il centro di Alfonsine sarà animato dal Mercatino del riuso, organizzato dalla PRO LOCO di Alfonsine in collaborazione con il Comune.

Infine, in occasione anche della Giornata Internazionale per i Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza istituita dall’ONU, l’Associazione Culturale Civiltà delle Erbe Palustri organizza una serie di attività rivolte alle famiglie e ai bambini delle scuole, con laboratori creativi ispirati alla mostra d’arte Selvatico, ospitata all’interno dell’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo.

Maggiori informazioni e prenotazioni presso Ecomuseo delle Erbe Palustri tel 0545 47122 erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it e www.erbepalustri.it