Dopo un periodo di sospensione dovuto alla formazione dei nuovi volontari del Servizio Civile Digitale, da oggi lunedì 15 gennaio marzo riaprono gli “Sportelli Digit@li” dell’Unione della Romagna Faentina. Gli sportelli, accessibili nei locali degli Sportelli Polifunzionali dei sei comuni dell’Unione, saranno presidiati dai volontari del progetto “Alfieri Digit@li”, il programma di Servizio civile digitale promosso dall’Unione della Romagna Faentina e finanziato dal PNRR, nell’ambito dell’innovazione digitale nazionale.

I volontari saranno a disposizione della cittadinanza che necessita di un aiuto per accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione, come ad esempio l’identità digitale (SPID, CIE, CNS), il fascicolo sanitario elettronico, i pagamenti elettronici PagoPA, l’iscrizione ai servizi scolastici, e molto altro.

Per accedere a questo servizio completamente gratuito, non serve alcuna presentazione: basta presentarsi nei giorni e negli orari in cui lo sportello viene presidiato e rivolgersi all’ “alfiere digitale” che è a disposizione dell’utente. Le date e i giorni di apertura presso i sei comuni sono i indicati sul sito dell’Unione della Romagna Faentina nella sezione “Facilitazione digitale”: www.romagnafaentina.it/come-fare-per/Facilitazione-digitale.

Il programma “Alfieri Digitali” prevede, inoltre, iniziative di carattere informativo-formativo rivolte ai cittadini del territorio che sono a rischio di “esclusione digitale”. Nel corso dell’anno, saranno proposti incontri divulgativi sull’uso degli strumenti digitali e sulle nuove tecnologie completamente gratuiti, tenuti dai volontari del Servizio civile digitale.

Dopo un periodo di sospensione dovuto alla formazione dei nuovi volontari del Servizio Civile Digitale, da oggi lunedì 15 gennaio marzo riaprono gli “Sportelli Digit@li” dell’Unione della Romagna Faentina. Gli sportelli, accessibili nei locali degli Sportelli Polifunzionali dei sei comuni dell’Unione, saranno presidiati dai volontari del progetto “Alfieri Digit@li”, il programma di Servizio civile digitale promosso dall’Unione della Romagna Faentina e finanziato dal PNRR, nell’ambito dell’innovazione digitale nazionale.

I volontari saranno a disposizione della cittadinanza che necessita di un aiuto per accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione, come ad esempio l’identità digitale (SPID, CIE, CNS), il fascicolo sanitario elettronico, i pagamenti elettronici PagoPA, l’iscrizione ai servizi scolastici, e molto altro.

Per accedere a questo servizio completamente gratuito, non serve alcuna presentazione: basta presentarsi nei giorni e negli orari in cui lo sportello viene presidiato e rivolgersi all’ “alfiere digitale” che è a disposizione dell’utente. Le date e i giorni di apertura presso i sei comuni sono i indicati sul sito dell’Unione della Romagna Faentina nella sezione “Facilitazione digitale”: www.romagnafaentina.it/come-fare-per/Facilitazione-digitale.

Il programma “Alfieri Digitali” prevede, inoltre, iniziative di carattere informativo-formativo rivolte ai cittadini del territorio che sono a rischio di “esclusione digitale”. Nel corso dell’anno, saranno proposti incontri divulgativi sull’uso degli strumenti digitali e sulle nuove tecnologie completamente gratuiti, tenuti dai volontari del Servizio civile digitale.