Un’App degli studenti del liceo “Oriani” per migliorare la vita a scuola e rispettare le norme anti-Covid

Un’app ideata dagli studenti del liceo scientifico “Oriani” per migliorare la vita all’interno dell’istituto. “App Oriani” infatti è stata pensata da 4 ragazzi per migliorare da parte degli studenti l’accesso alle informazioni relativi al funzionamento ed ai servizi della scuola: notizie, eventi, mappe delle sedi, orari settimanali dei laboratori e di altre aule in comune. Altri 5 ragazzi hanno lavorato come collaudatori. Con le nuove norme dovute alla crisi sanitaria, poi, è diventata un valido strumento per evitare assembramenti, permettendo per esempio alle classi di effettuare ordinazioni al bar. Si stima che già la metà degli studenti abbiano scaricato l’app, disponibile su Google Play e App Store.