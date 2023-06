“Si tratta di una bellissima notizia che giunge inaspettata alle porte di quella che si annuncia una delle estati più difficili per la nostra costa.

E’ infatti il primo caso documentato di deposizione di uova di tartaruga sulle coste romagnole di cui si abbia notizia, un evento di portata storica.

Ringraziamo il personale della Capitaneria di Porto di Cervia, l’Amministrazione Comunale il Cestha nella persona del Direttore Simone D’Acunto e il Direttore dell’associazione Turtles of the Adriatic Organization APS (TAO) Dott. Andrea Ferrari, centro autorizzato a manipolare uova e neonati di Tartaruga marina al fine della loro protezione, che si sono prontamente attivati per mettere il nido in condizioni di sicurezza.

La zona ove è avvenuta la deposizione delle uova è un tratto di costa cervese particolarmente importante e significativo : si tratta della spiaggia antistante la ex Colonia Varese , ultima vestigia del complesso di dune che non molti anni fa era caratteristico dei nostri litorali, un’area le cui ridotte dimensioni e la sua contiguità con aree fortemente urbanizzate determinano una elevatissima pressione antropica.

Dovranno essere garantire tutte le condizioni di tutela e sicurezza per permettere che la schiusa delle uova, prevista per la fine di Agosto, avvenga in condizioni di sicurezza e tranquillità, limitando e impedendo, se necessario , ogni attività o presenza umana che possano disturbare o impedire la schiusa, in stretto raccordo con gli organismi cui compete la tutela del sito.

Trattandosi di un contesto particolarmente delicato sotto il profilo ambientale e paesaggistico per la cui tutela e valorizzazione il FAI intende impegnarsi, questo evento straordinario impone di procedere in tempi rapidi ad una rigenerazione di tutto il sito e alla ridefinizione delle modalità di fruizione dell’intero comparto”.

FAI Gruppo di Cervia

FAI Delegazione di Ravenna