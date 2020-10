Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 96 casi: 49 maschi e 47 femmine; 46 asintomatici e 50 con sintomi; 89 in isolamento domiciliare e 7 ricoverati. Nel dettaglio: 66 da contact tracing; 29 per sintomi; 1 rientro dall’estero (Francia).

Per un dato più a lungo termine, si aggiunge che a ieri le persone completamente guarite ammontavano a 1.656 (28 delle quali nell’ultima settimana), mentre i pazienti ancora in malattia (casi attivi) erano 686 (346 in più rispetto al 19 ottobre); di questi pazienti 49 sono ricoverati e 637 in isolamento domiciliare, di questi ultimi 351 asintomatici e 286 con sintomi compatibili con tale regime.

Oggi non risultano decessi bensì 2 guarigioni complete e 5 guarigioni cliniche.

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate, aggiornati alla mattinata di oggi, sono dunque 2.557, la cui distribuzione per comune risulta la seguente:

111 residenti fuori provincia Ravenna

989 Ravenna

435 Faenza

186 Cervia

205 Lugo

95 Russi

109 Alfonsine

83 Bagnacavallo

59 Castelbolognese

37 Conselice

35 Massa Lombarda

20 Sant’Agata sul Santerno

45 Cotignola

22 Riolo Terme

46 Fusignano

28 Solarolo

42 Brisighella

3 Casola Valsenio

7 Bagnara