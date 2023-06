Dopo gli eventi alluvionali che hanno danneggiato parte del cimitero dell’Osservanza di Faenza, il gestore dell’area Azimut fa sapere che si è proceduto alla pulizia, alla rimozione dei fanghi e alle condizioni di sicurezza di una ulteriore area.

Domenica 2 luglio, verrà quindi riaperto all’utenza l’area delle tombe di famiglia del ‘Campo Orto’. Si segnala inoltre che sono stati installati e risultano operativi i 40 loculi leggeri in struttura prefabbricata per la tumulazione provvisoria o definitiva (in base alla volontà dei familiari) dei defunti aventi diritto di sepoltura nelle tombe che risultano al momento inagibili.

Al momento rimangono ancora inaccessibili agli utenti i campi per le inumazioni, parte del Campo Badia II, Badia III, Badia IV e Badia V oltre alla zona delle aiuole comunali del Campo Orto, in corrispondenza del crollo delle mura di cinta. Rimangono inoltre inaccessibili la Sala del Commiato e la Chiesa di San Girolamo.