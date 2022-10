Una giornata sull’educazione alla Marri-S.Umiltà

Dopo il successo della 1^ edizione che ha registrato oltre un migliaio di accessi durante l’evento, si è svolta ieri la seconda giornata di “Educere – Giornata sull’Educazione”. Dalle 14 alle 20.30 il parco didattico e i locali della Scuola Marri-S.Umiltà si sono trasformati in un evento inclusivo dedicato all’educazione e rivolto a tutti i cittadini, in particolare ad insegnanti, educatori e genitori. Sul palco del teatro della scuola si sono alternati per tutta la giornata speaker con diversi background per affrontare sotto diversi aspetti il tema della giornata “Esperienza e sintesi”. Durante il pomeriggio anche workshop di approfondimento gratuiti, mostra mercato e la presenza attiva delle associazioni del territorio.