Conferenza pubblica che si terrà il 9 ottobre 2023 presso la Sala Buzzi, situata in Via Berlinguer 11, Ravenna, alle ore 18:30. L’evento rappresenta un’opportunità unica per conoscere i servizi offerti dal Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ di Ravenna e per ascoltare le testimonianze dirette delle sue operatrici.

Programma dell’evento:

Apertura e presentazione a cura di Ilario Jacopo Salvemini di Turbe Giovanili

Presentazione del Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ con Ciro Di Maio, Coordinatore del Centro

L’importanza dei servizi offerti: Esperienze delle Sportelliste, interviste ad alcune delle sportelliste che operano quotidianamente presso il Centro, condotte da Ilario Jacopo Salvemini di Turbe Giovanili.

Il ruolo delle Istituzioni Locali: Il Comune di Ravenna con l’intervento dell’Assessora alle Politiche e Cultura di Genere del Comune di Ravenna, Federica Moschini.

Sessione Domande e Risposte: il pubblico avrà l’opportunità di porre domande alle relatrici.