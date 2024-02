Una campagna di comunicazione dedicata alla ricostruzione dopo l’alluvione e ai cantieri del PNRR

Un nuovo progetto di comunicazione dedicato ai cantieri che trasformeranno la città. Parte da Palazzo del Podestà la nuova campagna di comunicazione voluta dal Comune di Faenza dedicata ai cantieri del PNRR, ai cantieri della ricostruzione dall’alluvione, all’Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile, ai lavori di consolidamento sismico che normalmente amministrazioni comunali e provinciali programmano per scuole e ponti. Nei pannelli le informazioni principali sui vari progetti. U qr code rimanderà ad informazioni più approfondite. Poi si affiancherà una campagna social. I pannelli, inizialmente, sarebbero dovuti arrivare anche nei quartieri alluvionati, quanto meno le tavole dedicate alla ricostruzione, ora il progetto inizierà ad essere itinerante solo fra qualche mese. Una delibera di giunta approvò il processo lo scorso autunno, per 24 mila euro, affidandolo allo studio Kaleidon di Rimini.

Per quanto riguarda l’alluvione, il Comune è in attesa della delibera della struttura commissariale che sbloccherà fondi per le scuole, per il Girasole di via Calamelli e per le 4 scuole di Castel Bolognese. Dovrebbero arrivare poi nuovi fondi per la viabilità.