Un tratto della circonvallazione chiusa. Si lavora in via Lapi per ridurre l’emergenza

Via Lapi e la circonvallazione di Faenza sono, nella serata di martedì, le due aree della città con maggiori disagi a causa delle continue precipitazioni. L’inizio di via Lapi si è allagata nel pomeriggio di martedì, come purtroppo già avvenuto altre volte in passato. Disagi anche nelle vie limitrofe, alcune di queste chiuse al traffico. Sono al lavoro soccorritori e mezzi per cercare di ridurre l’emergenza.

Chiuso al traffico sempre per allagamenti anche il tratto di circonvallazione fra la rotatoria Donatori di sangue e il Ponte Rosso. L’acqua ha infatti invaso la carreggiata all’altezza del ponte di via Marconi.