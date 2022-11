Un ottimo esordio per la scherma faentina alla prima gara ufficiale della stagione, la 1* Prova Regionale del G.P. Giovanissimi a San Lazzaro di Savena, competizione under 14 svoltasi sabato 12 e domenica 13 settembre.

I giovani schermidori faentini si sono fatti valere in tutte le categorie in cui sono scesi in pedana, ottenendo importanti risultati e mostrando una crescita continua!!

Nella giornata di sabato sono state impegnate Emma Agostini e Alice Liquori per la cat. Bambine, e Anna Pasi per la cat. Giovanissime.

Emma e Alice hanno affrontato la prima gara ufficiale della loro carriera quindi, il loro 6* (medaglia) e 11* posto vale tantissimo in termini di prospettive future.

Anna ha confermato le sue capacità raggiungendo il 7* posto e ottenendo una meritata medaglia.

Domenica invece è stato il turno dei maschi, e delle ragazze più grandi.

Nella cat. Maschietti Pietro Lotti e Antonio Saviano hanno ottenuto il massimo, si sono piazzati rispettivamente 1* e 2* e ci hanno regalato un emozionante assalto di finale che si è concluso 10 a 9.

Ma in questa categoria a risaltare è il gruppo nel suo complesso, tutti i ragazzini erano infatti alla prima esperienza di gara nel circuito ufficiale della Federazione.

Bravissimi anche Riccardo Venturelli 10*, Gregorio Manetti 12*, Gregorio Mazzotti 20* e Federico Donatini 25*!!!!

Le categorie Ragazzi e Allievi invece hanno gareggiato accorpate sia in ambito maschile che femminile.

Alessandro Spigoni è stato autore di un bellissimo girone senza sbavature, al termine del quale si è trovato 2* in classifica generale. Ha poi concluso con un buon 17* posto.

Tra le Ragazze, Virginia Baraccani ha terminato la sua bellissima gara al 6* posto (medaglia), che diventa un 3* posto considerando solo le atlete della sua categoria (Ragazze), gareggiavano infatti insieme alle atlete di un anno più grandi.

“Siamo davvero soddisfatti dei risultati di questa prima competizione ufficiale” conferma il Presidente Benedetta Palombi “ perché oltre ai risultati ottenuti i ragazzi hanno dimostrato un forte spirito di squadra, sostenendosi e supportandosi a vicenda a fondo pedana, sempre sotto l’attenta supervisione dei nostri tecnici Fausto Cannova, Filippo Servadei e Jacopo Cavina, che ogni giorno in sala scherma lavorano insieme al resto dello staff per raggiungere questi obiettivi sia sportivi e che di unione e collaborazione tra i ragazzi.

Il momento più emozionante e da incorniciare? Quando Pietro e Antonio hanno avuto l’onore di ricevere le coppe per il primo e secondo posto direttamente dal Presidente della Federazione Italiana Scherma Paolo Azzi, presente alla competizione per una riunione tra Presidenti delle società sportiva a cui avevo partecipato, conclusasi proprio qualche minuto prima.

Meglio di così la stagione schermistica non poteva iniziare! “