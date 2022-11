Relativamente ai costi dell’energia schizzati alle stelle, che hanno costretto la maggior parte dei comuni Italiani ad intraprendere un processo di razionalizzare mediante l’adozione di provvedimenti anche drastici, quali lo spegnimento dell’illuminazione pubblica in certe ore notturne, i consiglieri comunali di Area Liberale, Giorgia Maiardi e Gabriele Padovani, manifestano preoccupazione per “gli effetti dello spegnimento della pubblica illuminazione nelle ore notturne, ed in particolare per la ridotta sicurezza stradale e per il possibile incremento di furti e di episodi di microcriminalità”.

Detto questo, è bene però precisare che anche buona parte dei comuni Veneti hanno per esempio fatto lo stesso tipo di scelta, indotta dalla necessità di salvaguardare i bilanci comunali.

Quanto alla scelta fatta da questa amministrazione di aiutare la piscina comunale, Area Liberale ritiene si tratti di una decisione giusta per diverse motivazioni”.

Sul tema piscina, durante l’ultimo consiglio comunale, Padovani era stato critico nei confronti della Regione Emilia-Romagna, che avrebbe deciso di “procrastinare il finanziamento di euro 392.000 per i necessari interventi di efficientamento energetico”.

“Mettere sullo stesso piano il risparmio di spesa sull’illuminazione pubblica e gli aiuti alla piscina denota una certa superficialità di giudizio, oltre che una scarsa conoscenza dei numeri che ogni sport registra in termini di impatto sociale sulla nostra comunità” critica Area Liberale.

“La piscina conta ben 25.00 ingressi annui, offre molti corsi per persone con disabilità e per persone anziane oltre all’agonismo.

Peraltro, nel periodo COVID la piscina non ha potuto usufruire di alcun ristoro perchè il gestore della stessa è una cooperativa e non una società sportiva dunque, piuttosto che parlare di precedente, sarebbe bene evidenziare che oggi si va a colmare il precedente causato dal passato governo”.