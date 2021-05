Un noto bar della città batte la crisi vendendo prodotti americani e giapponesi: “Ora ci contattano anche i collezionisti”

Il bar Moody di via Bassano del Grappa a Ravenna, per far fronte alle difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria, ha deciso di non perdersi d’animo e di trovare una soluzione contro la crisi. Da qui è nata l’idea di iniziare a vendere all’interno dell’attività anche prodotti americani e giapponesi, dal celebre burro d’arachidi ai colorati dolcetto asiatici. I nuovi prodotti, introvabili negli scaffali dei supermercati o in altri pubblici esercizi, sono piaciuti in primo luogo ai ragazzi del quartiere, ma hanno attirato anche l’attenzione dei collezionisti del settore, ravennati e non solo.