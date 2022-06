Un anno di attività per Marinando 2.0: aumentare l’inclusività nel mondo sportivo | VIDEO

Ha compiuto da poco un anno Marinando 2.0, la nuova realtà associativa nata per affiancare l’associazione Marinando per migliorare l’inclusività nel mondo sportivo. Marinando 2.0, infatti, si occupa di inclusività nella vela sportiva e agonistica, ha creato una squadra e nell’ultimo anno ha partecipato a diverse competizione. L’ultima è stata ad Oristano, in Sardegna, dove si sono svolti i Campionati Italiani. Dodicesimo il piazzamento ottenuto da Sante Ghirardi, in coppia con Beppe Olmeti del club velico Duino.

Marinando e Marinando 2.0 sono stati ospiti a Spiaggiati, il format di Ravenna e Faenza WebTv in diretta streaming ogni giovedì