Il Questore di Ravenna ha disposto la chiusura per 15 giorni di un bar in applicazione dell’art.100 del Tulps.

Venerdì mattina, a Punta Marina, personale della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura ed i Carabinieri hanno apposto i sigilli ad un bar, considerato un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’esercizio è risultato spesso luogo di frequentazione da parte di persone gravate da numerosi precedenti penali e di polizia. Proprio quest’estate, la Squadra Mobile di Ravenna ha proceduto all’arresto di un soggetto sorpreso nell’area esterna del locale mentre cedeva alcuni involucri contenenti cocaina.

Di recente poi le Forze dell’Ordine sono intervenute anche per una lite animata tra due avventori.