Come tutte le cose belle che hanno un inizio e una fine, anche per l’edizione 2022 del Labirinto Effimero di Alfonsine (RA) siamo giunti al termine. La chiusura è fissata per domenica 18 settembre.

Il Labirinto si estende su una superficie di 70.000 metri quadrati con oltre 2 km di sentieri “disegnati” in un grande campo di mais, che dal 19 settembre verrà trebbiato, in un’ottica di “agricoltura circolare” dove nulla viene sprecato.

Il tema caratterizzante questa edizione 2022 è stato il “Labirinto onirico”, che trae le sue radici dalla mitologia greca rendendola terrena attraverso il disegno/percorso, che è svelato (per la prima volta) attraverso la fotografia qui riportata.

Orario di apertura: 16 – mezzanotte.

Costo del biglietto per l’accesso al Labirinto Effimero € 10 (€ 7 per bambini dai 4/12 anni).