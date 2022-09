Da oggi il Maggiore Andrea Gobbi è il nuovo Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Ravenna. L’Ufficiale subentra al Colonnello Pasquale Arena che, dopo sei anni di servizio a Ravenna, è stato destinato ad altro incarico presso la sede di Palermo.

Il Maggiore Andrea Gobbi, 38 anni, originario della provincia di Mantova, si è arruolato nel Corpo nel 2004 e ha frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza, tra il 2004 ed il 2009, nelle sedi di Bergamo e Roma.

Laureato in “Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria” e in “Scienze dell’Economia”, nella sua carriera da Ufficiale, il Maggiore Gobbi ha rivestito diversi incarichi di comando di Reparti territoriali (Tenenza di Venezia e Compagnia di Trani) e di articolazioni operative (Sezione Criminalità Organizzata e Contrabbando T.L.E. del Nucleo di Polizia Tributaria di Trieste), ricoprendo, da ultimo, quello di Comandante del Gruppo Tutela Finanza Pubblica del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pordenone.

Il Comandante Provinciale di Ravenna Col. t.ST Andrea Mercatili ha espresso al nuovo Comandante del Nucleo PEF di Ravenna i migliori auguri per il nuovo incarico.