Ultima gara dell’anno per gli Arcieri Bizantini Ravenna, che a Lagosanto finiscono in bellezza il 2023, un anno intenso, pieno di successi, ma soprattutto di crescite personali.

Come successo a Cotignola lo scorso fine settimana, anche a Lagosanto i Bizantini, oltre che ben 8 podi individuali e uno a squadre, mettono a segno tre nuovi record personali.

Punti importanti che permettono di scalare preziose posizioni nella ranking di ammissione ai Campionati Italiani di febbraio 2024 a Pordenone.

Ancora in crescita la divisione arco nudo, dove i bizantini piazzano atleti in tutti e quattro i podi delle categorie SM, SF, MM, MF.

Si parte sabato pomeriggio con il record personale e di compagnia di Michele Baroncini nell’arco nudo senior maschile, che con una strepitosa prima parte di gara, ottiene un ottimo 525 (272+253) che gli vale la medaglia d’argento, secondo solo all’atleta delle Fiamme Azzurre Giuseppe Seimandi che vince con 547.

È d’oro invece la medaglia di Donatella Domini con il punteggio di 487 (247+240) sempre arco nudo ma senior femminile. Anche lei in crescita costante stabilisce il suo nuovo record personale e di compagnia.

Per i master maschile c’è il doppio podio di Simone Pizzi e Massimo Venturi rispettivamente medaglia d’argento e medaglia di bronzo con lo stesso punteggio di 518, ma a favore di Pizzi per differenza ori.

Chiude i podi dell’arco nudo Angela Padovani che ottiene la medaglia d’argento con il punteggio di 442 (217+225) nella categoria master femminile.

Ma le soddisfazioni non finiscono qui, perché anche l’arco olimpico regala due medaglie d’oro: l’inossidabile Marcello Tozzola, sempre ai vertici, che vince con il punteggio di 572 (289+283) nella categoria master maschile, ma c’è anche la bella medaglia di Tina Karasova nella categoria master femminile che, con il punteggio di 510 (252+258), stabilisce anche lei il suo nuovo record personale e di compagnia.

Chiude i podi individuali di giornata Riccardo Venturi, che vince la medaglia d’oro nel CO junior maschile con il punteggio di 572 (289+283).

Unico podio di squadra, quello di Pizzi, Venturi, Tozzola con l’AN MM medaglia d’oro con il punteggio di 1518.

Piazzamenti per Marcello Tozzola 5° nel AN MM, Alessandro Ruma 11° nel AN SM e Melania Ghetti 5° nel AN MF.