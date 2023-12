Un noto imprenditore cervese di 45 anni è ricercato dalle Forze dell’Ordine da un mese.

L’uomo stava scontando la sua pena nel carcere di Ferrara ed è uscito un mese fa con un permesso speciale, da allora non è più rientrato e risulta uno dei ricercati in tutto il territorio nazionale.

La pena che deve scontare, secondo la sentenza di primo grado, prevede carcere fino a settembre 2030.

Come riporta il Resto del Carlino di oggi, si tratta di Gianni D’Addiego, imprenditore molto noto a Cervia, non solo per i suoi guai con la giustizia, ma anche per avere gestito un locale conosciuto in zona magazzini del sale.