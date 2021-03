Troppe richieste per le visite allergologiche: canali preferenziali per chi ha già diritto al vaccino contro il coronavirus

Troppe richieste di visite allergologiche prima del vaccino. Così si spiega sostanzialmente l’impossibilità di prenotare a Ravenna e a Forlì una visita allergologica in questi mesi. I primi appuntamenti sono disponibili all’ospedale Bufalini di Cesena. Tempo di attesa: un mese. La situazione aveva destato la preoccupazione di non poche persone. In vista infatti del proprio turno nella campagna vaccinale, per le persone allergiche è richiesta la visita dell’allergologo. A dover svolgere la visita, però, sono solo le persone che hanno avuto in passato episodi di anafilassi