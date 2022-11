Vasca di laminazione della Lotras: pronto un esposto. Cittadini preoccupati chiedono più controlli

Pronto un esposto per la cassa di laminazione della Lotras. Terreno e acque inquinate secondo un gruppo di cittadini che da tempo sta seguendo gli effetti del grande incendio che nell’agosto 2019 spaventò la città. Nella cassa di laminazione adiacente lo stabilimento Tampieri,fra via Corgin e via Manzuta, si accumularono le acque dello spegnimento del rogo. L’ultimo atto della bonifica dovrebbe avvenire in queste settimane. Il tema è stato trattato anche durante l’ultimo consiglio comunale, quando l’assessore all’ambiente Luca Ortolani rassicurò sulla mancanza di pericoli. Non la pensano allo stesso modo alcuni cittadini, pronti a presentare l’esposto