Spero si faccia presto chiarezza su questa assurda anomalia”.

Così il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini sulla possibilità di viaggiare all’estero nei prossimi giorni, quando, sul territorio nazionale, invece, vigeranno le severi leggi della “zona rossa”.

A Bonaccini fa eco Andrea Corsini, assessore al Turismo sempre della Regione Emilia-Romagna:

“Agli emiliano-romagnoli e agli italiani stiamo chiedendo uno sforzo anche in queste vacanze di Pasqua, che da sempre sono state occasione per soggiorni nelle città d’arte, nelle nostre spiagge o in montagna. Questi viaggi, comprensibilmente, anche quest’anno devono fermarsi per evitare occasioni di contagio e nuove ondate, causando ingenti danni economici per albergatori e lavoratori locali.

E’ quindi inaccettabile che venga data ai cittadini la possibilità di recarsi liberamente in aeroporto, per prendere un aereo che li porti in qualche meta turistica fuori dall’Italia. Oltretutto con possibili problematiche di contagi di ritorno.

I nostri operatori turistici sono costretti a sacrifici da un anno e viene permesso il turismo verso l’estero? Il danno oltre la beffa. Il Governo corra subito ai ripari”.