Concluso il campionato regionale specialità Boulder, domenica 5 febbraio ha preso il via, a Reggio Emilia, l’analogo circuito agonistico di specialità Lead. La gara di esordio è stata la prima tappa del campionato regionale assoluto, gara nella quale potevano competere tutti gli atleti dai 14 anni in su senza ripartizione per categoria. E per l’occasione, l’evento è stato aperto anche ad eventuali specialisti Lead al di fuori della regione Emilia Romagna nell’ambito di un accordo di reciprocità che consente agli atleti di massimizzare le opportunità di allenamento durante la stagione.

In ambito femminile grandissima prestazione dell’istrice Ravenna che ha posizionato la giovanissima Sara Strocchi al terzo posto della classifica finale dietro due specialiste venete che hanno occupato le prime due posizioni del podio. Considerando solamente l’ambito regionale invece Sara Strocchi chiude al primo posto seguita da Sara Arcozzi e da Caterina Pazzaglia per una tripletta tutta giallorossa. Da ricordare, dietro di loro, anche la buona prova ed il piazzamento di Nicole Francesconi.

In ambito maschile invece entrano in finale il ravennate Andrea Lidonnici ed il faentino Ernesto Placci che concludono la gara rispettivamente al sesto ed al dodicesimo posto. Piazzamento a metà classifica per l’altro faentino Giorgio Chiari.