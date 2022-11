Esordio da incorniciare sul parquet del Carisport di Cesena per l’OraSì Ravenna che, dopo un avvio difficile, cambia marcia nel secondo tempo e trionfa nettamente per 90-74 nel derby contro Ferrara. La squadra giallorossa, sostenuta da tanti tifosi ravennati, parte male con troppe palle perse, ben 11 nel primo tempo, e finisce sotto anche in doppia cifra sul 26-36, ma resta a contatto (-4 al’intervallo) e nel secondo tempo ribalta la partita trovando un gioco più fluido, con tanta energia sia a rimbalzo che in difesa.

I ragazzi di Coach Lotesoriere tirano 7/12 da 3 punti nel secondo tempo (dopo l’iniziale 3/13) e dilagano nel quarto periodo, trascinati da un capitan Musso da 24 punti, 7 rimbalzi e 7 assist, e da una seconda frazione di grande qualità di Lewis (19 di cui 18 nei secondi 20’). Buoni segnali anche dalla panchina giallorossa con una gran prestazione di Bartoli (14 e 7 rimbalzi) e un positivo contributo di Onojaife nel primo tempo.

Il tabellino

OraSì Basket Ravenna – Tassi Group Ferrara 90-74 (15-15, 32-36, 58-53)

Ravenna: Anthony 13, Giordano, Musso 24, Bartoli 14, Bocconcelli, Onojaife 4, Galletti ne, Giovannelli ne, Petrovic 10, Laghi ne, Bonacini 6, Lewis 19. All.: Alessandro Lotesoriere. Ass.: Giovanni Piastra, Roberto Villani.

Ferrara: Bellan, Cleaves II 14, Tassone 4, Smith 13, Campani 14, Bertetti 8, Valente ne, Jerkovic 4, Pianegonda 3, Amici 14. All.: Spiro Leka. Ass.: Marco Carretto, Nando Maione.

Arbitri: Giacomo Dori di Mirano (VE), Fabio Ferretti di Nereto (TE) ed Edoardo Ugolini di Forlì.