E’ stata un’edizione indimenticabile per il Vip Master di tennis che, per il 32° anno, ha portato a Milano Marittima i grandi personaggi dello sport, della cultura, del giornalismo e del jet-set. Un evento ormai dal profilo internazionale entrato stabilmente nella tradizione di questa località che ha costruito gran parte della sua immagine patinata sull’universo glamour dei suoi ospiti vip.

Alla consolle dell’evento, come sempre, Mario e Patrick Baldassari che, ancora una volta, hanno regalato a Milano Marittima una “due giorni” spettacolare che, grazie alla ribalta mediatica, porterà il nome della località sui più importanti rotocalchi nazionali.

Epicentro dell’evento il bagno Paparazzi, che ha ospitato i momenti conviviali della rassegna, diventando per l’intero weekend il “red carpet” della Romagna.

Tra i vip di questa edizione ricordiamo, noblesse obblige, l’eterna Valeria Marini, apparsa in gran forma. Accanto a lei la comicità iconica di Massimo Boldi, il talento universale dei tre tenori de Il Volo ed un ricchissimo bouquet di personaggi che, a modo loro, si sono guadagnati le insegne del “Vip”. Come Nikita Pelizzon, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello con occhiali da sole e l’immancabile capello verde. E ancora Alessandro Cecchi Paone con il giovane compagno Simone Antolini e la baby Melissa, l’evergreen Paolo Brosio, la “bellissima” show-girl Mila Suarez, l’eccentrico Federico Fashion Style ed i “fedelissimi” della rassegna, come l’attore Paolo Conticini, Gimmy Ghione di Striscia, mister Arrigo Sacchi, l’ex Senatore Antonio Razzi e la show-girl Francesca Cipriani (con l’inseparabile marito), il re dei “tronisti” Costantino Vitagliano e quello dei reality Luca Onestini. Per il pubblico più giovane, gettonatissimi il super-bello dell’Isola dei Famosi Luca Vetroni e la vincitrice del reality di Rai2 “BellaMa’” Rosa Sorrentino. Tra i momenti più toccanti della serata l’esibizione del talentuoso tenore ravennate Raffaello Bellavista che si è esibito, in entrambe le serate, interpretando “a cappella” un paio di strofe di “Romagna Mia”.

Tanti i personaggi in campo, ma anche tanti i “volti noti” nel salottino della manifestazione. Record di selfie ed autografi per Luce Caponegro, in arte Selen, più volte anche ricordata dallo speaker Jack Bonora (da sottolineare anche il “debutto” nel mondo del jet-set per il bellissimo figlio Gabriele). Tra gli imprenditori non è passato inosservato Giuliano Cristofaro, patron dell’Istituto Giglio, leader in Italia nel settore della tricologia, ma anche Giacomo Sebastiani, storico fondatore della Madel di Lugo. Tra i vip “non giocatori” segnaliamo anche il centrocampista dell’Inter Evaristo Beccalossi e, nella serata finale, il sindaco di Cervia