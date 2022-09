Conclusa anche la Coppa Italia Lead senior con un secondo posto di Giò Placci, che gli ha permesso di mantenere il primato nella classifica generale. Le qualifiche erano iniziate bene, ma non benissimo, così come le successive semifinali con l’atleta faentino distante dalla testa della gara, ma comunque in posizione tranquilla per superare i vari turni. Soltanto in finale è uscita la grinta del campione, che nonostante la stanchezza dovuta ai pesanti carichi di lavoro in allenamento (la stagione non è ancora finita) lo ha condotto a rimontare fino a un argento che lo ha consacrato vincitore nella graduatoria conclusiva di Coppa. Questi i risultati parziali: primo a Milano, secondo ad Arco, terzo a Reggio Emilia e secondo a Bergamo