Treni: riapre la circolazione lungo l’asse della via Emilia

Nella giornata drammatica per la provincia di Ravenna a causa del maltempo, c’è poi stata anche la situazione caotica della circolazione ferroviaria, sospesa in diverse tratte a causa degli allagamenti e della pericolosità dei fiumi. Sospesa per l’intera giornata la circolazione fra Faenza e Forlì, fra Russi e Lugo, fra Russi e Granarolo, fra Lavezzola e Mezzano. A Faenza i treni da Bologna sono arrivati pieni di passeggeri che, una volta scesi, si sono messi in coda lungo viale Baccarini ad aspettare gli autobus sostitutivi per proseguire il viaggio. Quattro i vettori attivati che si alternavano per trasportare i viaggiatori. Una situazione che ha portato ad un sopralluogo anche del viceministro Galeazzo Bignami, in Romagna per precedenti impegni