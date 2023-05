Rispetto a allagamenti del 2014, oggi la situazione è peggiore nelle vie di Faenza finite sott’acqua

Le gocce di pioggia che hanno iniziato a cadere dalle tre di pomeriggio su Faenza sono tornate a mettere in allarme i residenti duramente colpiti dagli allagamenti odierni. Via Silvio Pellico, la zona di via Cimatti, via d’Azeglio, Via Lapi (e le sue traverse) e via Ponte Romano sono le aree più colpite in città a Faenza, oltre alla zona di Santa Lucia e a tutta l’area di Tebano e Castel Bolognese. Alcune persone attendono di poter lasciar le proprie case. I Vigili del Fuoco sono al lavoro con le squadre straordinarie arrivate da Veneto e Lombardia