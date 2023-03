Mercoledì 15 marzo, nella Sala Conferenze di RomagnaTech in via Granarolo 62,, si è svolta la cerimonia di proclamazione dei laureati in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi, Corso di Laurea Triennale del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna con sede a Faenza. La cerimonia, curata dal Coordinatore della sede, Prof. Mauro Comes Franchini, è stata aperta dai saluti dall’Assessora all’Università del Comune di Faenza, Dott.ssa Martina Laghi. A seguire, il Prof. Alessandro Paglianti, Presidente della Commissione di Laurea, ha introdotto la cerimonia vera e propria, nella quale ciascun candidato ha mostrato una breve presentazione illustrante l’argomento della propria tesi di laurea.

In particolare si si sono succeduti i tre laureandi di questa sessione: Alessandro Fattorini di Forlì, che ha conseguito la Laurea discutendo l’elaborato “Il processo LFT: analisi e parametri di controllo per la realizzazione di prodotti di alta qualità” (svolto in collaborazione con CELANESE PRODUCTION ITALY Srl, Forlì); Alice Giorgetti di Faenza, che ha conseguito la Laurea discutendo l’elaborato “Applicazioni delle analisi termiche per lo studio qualitativo di CFRP” (svolto in collaborazione con BLACKS Srl, Faenza); Giacomo Leonardi di Faenza, che ha conseguito la Laurea discutendo l’elaborato “Analisi del processo di cura per umidità di un adesivo poliuretanico in funzione delle condizioni ambientali” (svolto in collaborazione con BUCCI COMPOSITES SpA, Faenza).

Il Corso di Laurea di Faenza ricopre un ruolo strategico per il territorio nel produrre laureati con competenze altamente professionali, la domanda da parte delle aziende è sempre molto alta ma si scontra col basso numero di laureati in discipline scientifiche a livello nazionale. Per questo motivo è stata presa una importante decisione, dal prossimo Anno Accademico 2023/24 iscriversi al corso di laurea triennale sarà ad accesso libero e non più a numero chiuso/programmato. Le immatricolazioni saranno possibili liberamente da luglio per tutti i diplomati delle scuole superiori, sarà solo necessario, prima di immatricolarsi, sostenere un test non vincolante per una generica verifica delle conoscenze acquisite.