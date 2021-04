Non è ancora chiaro cosa sia esattamente accaduto a Savarna, dove, in tre garage, nel primo pomeriggio, sono divampate le fiamme. La richiesta d’aiuto alla centrale operativa è arrivata poco dopo le 14. Dalla caserma dei Vigili del Fuoco di Ravenna sono così partite un’autopompa e un’autobotte. Le operazioni di spegnimento degli incendi sono terminate nell’arco di poco tempo e sono poi iniziate le procedure di bonifica per determinare la causa che ha innescato i roghi.