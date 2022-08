Tragedia sulla strada: tre morti e tre feriti in un incidente a Pinarella

Tragedia nella notte a Pinarella dove tre persone hanno perso la vita in un incidente stradale che ha coinvolto due auto e uno scooterone. Non è ancora stato possibile risalire all’identità delle persone che hanno perso la vita. Si tratta di due donne di 52 e 62 anni circa e di un uomo di 39 anni. Gravemente ferite altre tre persone: due ragazze di 24 e 25 anni e una donna di 55 anni. Da stabilire ancora le dinamiche del sinistro stradale, avvenuto intorno all’una di notte in via Bollana, all’incrocio con via Garaffona.

Le due donne decedute viaggiavano a bordo di una Fiat Panda, capottatasi ruote all’aria nello scontro. L’uomo che ha perso la vita invece viaggiava in sella allo scooterone, praticamente distrutto nell’impatto.

Le due persone che erano a bordo della Mercedes A180 sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità. Una terza persona, estratta dalla Panda, è stata sempre portata al Bufalini sempre con il codice di massima urgenza.

Sul posto hanno operato diverse squadre del 118, intervenuto con tre ambulanze e due automediche. In supporto hanno lavorato anche i Vigili del Fuoco, per soccorrere tutte le persone coinvolte e per mettere in sicurezza l’area, i carabinieri e la Polizia Locale di Cervia che avrà il compito di ricostruire le dinamiche della tragedia.

La strada è stata chiusa alla viabilità per tutta la durata delle operazioni.