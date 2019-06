I Vigili del fuoco chiamati per un incendio a Massa Lombarda in un box in Piave 28, appena hanno spento l’incendio hanno trovato il corpo di un uomo di 44 anni.

L’uomo dalle prime ricostruzioni sembra fosse già morto, si tratta del proprietario del box, non si esclude nessuna ipotesi.

Sul posto interventi i Carabinieri della Compagnia di Lugo ed il comandante del Comando provinciale Colonnello Cinti.