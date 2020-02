È appena terminata la prima mobilità con gli alunni all’interno del progetto Erasmus+ “Trades of the future” portando così avanti l’avventura dell’I. C. San Rocco verso l’Europa. Le insegnanti Lilla Riggi ed Elisabetta Valtieri hanno accompagnato nel regno Unito, precisamente ad Exmouth nel Devon, sei alunni di quinta elementare. Nell’ultima settimana di gennaio il gruppo ha raggiunto la scuola Inglese, insieme ai partner del progetto provenienti da Slovenia, Grecia e Spagna, gli studenti hanno partecipato ad attività inerenti le competenze informatiche attraverso l’utilizzo di strumenti digitali, imparando a programmare una stampante 3D o creando una Exmouth digitale con Minecraft. Inoltre, la visita alla costa giurassica, ha offerto il pretesto agli insegnanti inglesi per preparare un’attività con google earth e foto digitali che ha impegnato gli alunni in una rappresentazione grafica della trasformazione della costa di Exmouth.

Ognuna delle scuole partecipanti ha inoltre presentato ai partner del progetto il proprio territorio attraverso le principali attività produttive; la nostra scuola ha mostrato un video sulla ceramica faentina, “dalla tradizione all’innovazione” . Gli alunni faentini hanno registrato l’audio esplicativo in Inglese dopo aver visitato una bottega d’arte ceramica.

Questa uscita è stata una fantastica occasione per gli alunni per mettersi alla prova, sia nell’utilizzare la lingua Inglese fuori dall’ambiente scolastico, sia nello scoprire realtà diverse dalla propria, ma anche semplicemente conoscere alcuni degli amici europei conosciuti solo per lettera.

Le attività qui a scuola continueranno anche nei prossimi mesi coinvolgendo gli alunni non solo in attività didattiche e progetti ma anche in conversazioni online con gli amici europei, utilizzando la lingua Inglese.

I prossimi appuntamenti vedranno altri alunni delle quinte in mobilità verso la scuola greca di Grevena poi a maggio, gli insegnanti delle scuole partner, visiteranno la nostra scuola ed il nostro territorio.