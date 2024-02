Santa Balera, la ‘generazione Z’ del liscio, dopo il successo dei 13 milioni e mezzo di spettatori al festival di Sanremo con ‘Romagna Mia’, si prepara ad un tour che dalla prossima primavera porterà al pubblico il nuovo liscio. Iniziati i lavori anche per l’uscita di un videoclip.

Il brano di Secondo Casadei, un inno di condivisione, compie 70 anni ed è stato premiato all’Ariston con una targa Siae.

L’orchestra, composta da musicisti e ballerini con un’età media di vent’anni, è nata da un’idea di Giordano Sangiorgi, patron del Mei, il Meeting delle etichette indipendenti, e si è già ritrovata in sala prove per allestire una scaletta rivisitata dei principali ‘giganti del liscio’ affiancata da alcuni inediti.

“In Emilia Romagna, e anche in molte parti d’ Italia, le nuove leve – sottolinea Sangiorgi – si stanno appropriando del liscio e del folk come espressione di musica libera e indipendente in cui si può contemporaneamente recuperare la tradizione con un occhio alla sperimentazione e all’innovazione, senza omologarsi ai suoni commerciali. Un’importante alternativa al mainstream tutto uguale delle piattaforme social”.