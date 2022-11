Torna una nuova edizione del corso di Primo Soccorso Pediatrico tra le attività organizzate dallo Sportello SeiDonna per i neogenitori, in collaborazione con il Centro per le Famiglie di Ravenna Cervia e Russi, previsto per martedì 15 novembre 2022 alle ore 20.30 presso la Sala Malva Nord in Via Papaveri n. 43.

Il corso sarà tenuto da Leonardo Loroni, medico pediatra specializzato in urgenze/emergenze pediatriche e da Cesare Renzelli medico pediatra.

Si tratta di un’occasione importante che rientra tra gli obiettivi di attenzione e cura nei confronti delle famiglie cervesi promossi dai Servizi alla Comunità del Comune di Cervia e che, nello specifico, consentono di apprendere le prime basilari nozioni di pronto intervento utili, in caso di necessità, a eliminare o ridurre i danni prodotti dagli incedenti domestici, purtroppo tra i più diffusi, e a rendere più sicura la vita in casa soprattutto in presenza di bambini piccoli.

Durante l’incontro si tratterà di disostruzione da corpo estraneo, di massaggio cardiaco nel lattante e nel bambino e si effettueranno delle esercitazioni con manichini. Si forniranno gli elementi di base per conoscere le buone prassi in termini di sicurezza e primo intervento, istruendo sulle manovre utili a fornire un aiuto che chiunque può prestare a un bambino vittima di un incidente o di un malore, nell’attesa dell’intervento del soccorso sanitario qualificato.

La partecipazione è gratuita, i posti sono limitati.

L’iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata telefonando al numero 0544/979266 oppure inviando una mail a seidonna@comunecervia.it