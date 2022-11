Tanta commozione per la scomparsa di Simone Ricci Picciloni, il giovane che ha perso la vita a soli 25 anni nell’incidente avvenuto la scorsa notte a Lugo, mentre tornava dal lavoro.

Il titolare di L’O, L’Osteria Cucina e Cantina, dove Simone lavorava, contatto telefonicamente, ha spiegato come che amici e colleghi saranno sempre vicini alla sua famiglia dopo questa tragedia.

Simone stava per diventare padre, e proprio per questo è stata indetta una raccolta fondi a favore della compagna Claudia.

“Siamo un piccolo ristorante e tutti qua siamo come una famiglia, – ha spiegato il titolare, – per noi è stata una grande tragedia la perdita di Simone. Saremo sempre vicini alla sua famiglia, soprattuto alla sua compagna Claudia, futura mamma del suo bambino. Per questo abbiamo lanciato un raccolta fondi per sostenerla.”

L’appello per la raccolta è stato lanciato anche sui social del ristorante, dove è stato pubblicato l’iban su cui puo essere versato il contributo.

“In seguito alla tragedia per la scomparsa del nostro giovane collega e futuro padre, vorremmo aiutare la famiglia con donazioni a favore del nascituro, per chi volesse aiutarci potete fare la donazione al seguente Iban IT65R0854267550000000116693 intestato alla futura madre Claudia”, – questa la nota dei titolare sulla pagina fb del ristorante.

Inoltre, nella sala del ristorante è stata collocata anche una cassettina dove i clienti potranno lasciare un contributo alla raccolta fondi.