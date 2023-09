Torna nelle piazze la campagna di sensibilizzazione di Confartigianato contro le truffe

Confartigianato torna nelle piazze della provincia di Ravenna per la nuova campagna di sensibilizzazione contro le truffe, in particolare nei confronti degli anziani. Per il quinto anno, l’associazione di categoria, insieme alla propria Associazione Nazionale Anziani e Pensionati, sarà presente con i propri gazebo durante i mercati comunali. “Più sicuri insieme” il titolo della campagna che partirà il 19 settembre da Sant’Agata sul Santerno, per terminare il 4 novembre a Riolo Terme. A fianco di Confartigianato, il Ministero dell’Interno, e quindi la Prefettura, e le forze dell’ordine. Ai gazebo sarà possibile ottenere consigli, raccomandazioni pratiche e un vademecum per non cadere nelle truffe.