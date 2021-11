Torna Fahrenheit 39, la rassegna ravennate dedicata al book design |VIDEO

Dopo cinque anni dall’ultima edizione, torna dal 3 al 5 dicembre la rassegna Fahrenheit 39 organizzata dall’Associazione Culturale Strativari e dedicata al design per l’editoria.

Al centro della rassegna la mostra “The best dutch book designs 2020”, visitabile allo Studio Record di via Sant’Alberto 29/A. Esposti 33 libri olandesi, “I più belli” del 2020, vincitori del premio “The best dutch book designs”, giudicati da una giuria di esperti secondo parametri specifici tra cui design, qualità di stampa e rapporto tra forma e contenuto.

I Paesi Bassi hanno una lunga tradizione di progettazione e produzione di libri eccezionali, non solo per la qualità del design, ma anche per la padronanza tecnica della stampa e della legatoria.

Sempre all’interno degli stessi spazi, la mostra “New in stock” a cura di eee studio, con Susanna Lupi, Michelangelo Greco e Federico Trevisan. Anche quest’anno, come nelle precedenti edizioni, Fahrenheit39 dedica un approfondimento alla didattica per il book design. Lo fa con una selezione di 50 tesi di studentesse e studenti, laureate e laureati nelle Università di design italiane, che trattano tematiche legate all’editoria e/o sviluppate sotto forma di progetto libro.

Entrambe le mostre allo Studio Record saranno aperte sabato 4 dicembre (10 – 20) e domenica 5 dicembre (10 -13 / 15 -18). L’ingresso è gratuito e contingentato.

Le conferenze di Fahrenheit39 rappresentano da sempre il momento più importante di confronto e di ricerca sui temi del design ed editoria proposte dall’organizzazione.

L’appuntamento, in collaborazione con Ravenna Teatro, è sabato 4 dicembre alle 17:20, nel foyer del Teatro Rasi. Presente la milanese Maria Chiara Moro, art director e graphic designer, esperta di ricerca e sperimentazione all’interno e all’esterno del mondo della grafica, in particolare per la moda, l’arte e l’editoria.

Ospiti di punta le graphic designer olandesi del “Team Thursday”, Loes van Esch e Simone Trum, che dal 2010 si occupa di progettazione grafica per l’editoria e di visual identity per istituzioni culturali e aziende, tra le committenze più significative (nai010, Mondriaan Fund, Wilfred Lentz, Atelier Tomas Dirrix, Best Dutch Book Designs e lo Stedelijk Museum di Breda). Simone e Loes insegnano tipografia all’ArtEZ di Arnhem e hanno tenuto workshop e conferenze in importanti istituzioni internazionali tra le quali OTIS Los Angeles e Università di Seoul.

Il duo olandese, venerdì 3 e sabato 4 dicembre, terrà anche un workshop nei locali di Laboratori Aperti al MAR, in collaborazione con Fondazione Flaminia. Il numero dei posti è limitato e si accede gratuitamente tramite registrazione online.

Infine, per tutta la durata della rassegna Danilo Montanari Editore propone, nel suo studio di via Zirardini 3, una selezione speciale di edizioni d’artista dal suo archivio personale. Sarà un’occasione unica per ammirare una piccolissima parte della sua collezione privata di libri d’artista e dialogare a tu per tu con lo storico editore ravennate.

PROGRAMMA

Venerdì 3 dicembre

h 10-18

Workshop con TEAM THURSDAY

Laboratori Aperti c/o MAR

h 17-20

THE BEST DUTCH BOOKS DESIGN 2020* – appuntamento su invito

Studio Record, Via Sant’Alberto 29/a

*ingresso contingentato e con greenpass

h 17-20

NEW IN STOCK* – appuntamento su invito

Selezione tesi design editoriale 2017–2021

a cura di eee studio, Michelangelo Greco, Susanna Lupi, Federico Trevisan

Studio Record, Via Sant’Alberto 29/a

*ingresso contingentato e con greenpass

h 17-19

IN 32°*

Mostra di edizioni d’artista a cura di Danilo Montanari

Danilo Montanari Studio Via A.Zirardini 3

*ingresso contingentato e con greenpass

Sabato 4 dicembre

h 10-16

Workshop con TEAM THURSDAY

Laboratori Aperti c/o MAR

h 17:30

talk: TEAM THURSDAY e MARIA CHIARA MORO*

Teatro Rasi Ravenna

*ingresso contingentato tramite prenotazione e con greenpass

h 10-20

THE BEST DUTCH BOOKS DESIGN 2020*

Studio Record, Via Sant’Alberto 29/a

*ingresso contingentato e con greenpass

h 10-20

NEW IN STOCK*

Selezione tesi design editoriale 2017–2021

a cura di eee studio, Michelangelo Greco, Susanna Lupi, Federico Trevisan

Studio Record, Via Sant’Alberto 29/a

*ingresso contingentato e con greenpass

h 10-12 / 16-19

IN 32°*

Mostra di edizioni d’artista a cura di Danilo Montanari

Danilo Montanari Studio Via A.Zirardini 3

*ingresso contingentato e con greenpass

Domenica 5 dicembre

h 10-13 / 15-18

THE BEST DUTCH BOOKS DESIGN 2020*

Studio Record, Via Sant’Alberto 29/a

*ingresso contingentato e con greenpass

h 10-13 / 15-18

NEW IN STOCK*

Selezione tesi design editoriale 2017–2021

a cura di eee studio, Michelangelo Greco, Susanna Lupi, Federico Trevisan

Studio Record, Via Sant’Alberto 29/a

*ingresso contingentato e con greenpass

h 10-12

IN 32°*

Mostra di edizioni d’artista a cura di Danilo Montanari

Danilo Montanari Studio Via A.Zirardini 3

*ingresso contingentato e con greenpass

CREDITI

F39 XXS è un progetto di Associazione Culturale Strativari

Con il sostegno dell’Ambasciata e il Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi

In collaborazione con:

Stichting De Best Verzorgde Boeken,

Studio Record,

Ravenna Teatro,

Danilo Montanari Editore,

Fondazione Flaminia

Direzione artistica:

Emilio Macchia

Curatela:

Erica Preli e Emilio Macchia (eeestudio.eu)

con Michelangelo Greco, Susanna Lupi, Federico Trevisan

Allestimenti:

Tundra ufficio di architettura

Ufficio stampa:

Chiara Brandi, Chiara Parollo