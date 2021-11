Durante la scorsa notte, alcuni malviventi sono riusciti ad entrare forzando con mazza e scalpello la porta del negozio di articoli hi-tech gestito da proprietari di origine asiatica situato in Viale Farini. In pochi minuti i ladri sono riusciti a rubare alcune decine di cellulari nuovi ed usati per un valore di oltre 4mila euro prima di darsi precipitosamente alla fuga. I Carabinieri giunti sul posto poco dopo hanno trovato l’allarme del negozio inserito e gli arnesi utilizzati dai malviventi per forzare la porta. Gli autori del furto, non ancora identificati, sono stati ripresi dalle telecamere presenti all’interno del negozio.