Torna Argillà: 250 ceramisti da tutto il mondo dal 2 al 4 settembre a Faenza | VIDEO

250 ceramisti da tutto il mondo per tornare a celebrare Argillà, la grande mostra mercato dedicata alla ceramica artistica e artigianale organizzata dal Museo Internazionale delle Ceramiche. Dopo due edizioni rimandante a causa della pandemia, la grande fiera della ceramica tornerà a Faenza dal 2 al 4 settembre. Gli espositori saranno coloro che avevano passato la selezione nel 2020. Quasi la totalità dei richiedenti ha confermato la propria presenza. L’Irlanda sarà il paese sul quale si focalizzerà la nuova edizione, grazie anche ad un progetto speciale, Land/Marks, organizzato in collaborazione con Ceramic Ireland e Irish Craft and Design Council. Torneranno anche il Mondial Tornianti e i laboratori didattici per adulti e bambini. La mostra mercato sarà organizzata tra corso Baccarini, corso Mazzini, piazza del Popolo e piazza Martiri della Libertà.