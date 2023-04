Fine settimana di successi per gli Arcieri Bizantini Ravenna. Protagonisti i giovani che, domenica 16 aprile, da Ferrara a San Marino si mettono in luce conquistando diversi podi.

A Bondeno (Fe) si è svolta la prima tappa della 9° edizione del quadrangolare “Andrea Bertolino” che ha visto gareggiare i giovani dell’arco olimpico, nudo e compound.

Dopo una buona fase di qualifica da 36 frecce alle distanze di 50-60-70 mt, a seconda della categoria e della classe, gli arcieri giallorossi hanno affrontato gli scontri diretti per la conquista delle medaglie.

L’arco nudo vede il successo di Matelda Miolo che, prima dopo la fase di qualifica con il punteggio di 239, vince lo scontro diretto contro Riccio Martina aggiudicandosi la medaglia d’oro per 6-0.

Medaglia d’oro anche per Riccardo Venturi per l’arco compound con il punteggio di 326.

Per l’arco olimpico junior maschile ottima prestazione per Mirko Sebastian Grassi che, chiusa la fase di qualifica in 6° posizione con il punteggio di 268, batte tutti gli avversari accedendo alla finale per l’oro, dove deve cedere il passo a Pecci Samuele conquistando la medaglia d’argento.

Medaglia d’argento anche per la giovanissima Viola Brunelli, che, seconda dopo la fase di qualifica con il punteggio di 278, batte l’avversaria in semifinale 7-3 ma perde la finale per 0-6.

Sempre tra i giovanissimi, Diego Dalla Costa, dopo la terza posizione in qualifica con il punteggio di 252, perde 0-6 la semifinale per l’oro ma si rifà nella finale per il 3° posto vincendo 6-0 e conquistando la medaglia di bronzo.

Non accede agli scontri Margherita Turci, classe ragazzi femminile OL che chiude 17° a 228 punti.

Ottime prestazioni arrivano anche dalla 21FSTA San Marino, gara tipologia battuta, dove le sorelle Ceroni, Elettra e Sofia, alle falde del Monte Titano hanno conquistato rispettivamente il primo e secondo posto nella categoria longbow femminile scout.

I 5,5 km di percorso e le 42 frecce distribuite su 28 piazzole hanno portato anche il secondo posto di Massimo Piva per l’arco istintivo adulti. Bene gli altri bizantini in gara, Claudio Malavolta, Fabrizio Benedetti, alla sua prima gara battuta, Francesco Giambelli e Valentino Ceroni che ottengono entrambi il record personali.

Sempre nello scorso fine settimana del 15 e 16 aprile sono due le medaglie d’oro conquistate nel doppio H&F “Trofeo città di Castellarano”, gara su due giornate e 24+24 piazzole: prima con bersagli a distanza nota (Hunter) e il giorno dopo con bersagli a distanza sconosciuta (Field). La classifica finale viene data dalla somma delle due giornate.

Oro per Marcello Tozzola classe MM OL con il punteggio di 649 (326+323) e oro per Angela Padovani classe MF AN con il punteggio di 479 (252+227).

Tre medaglie d’oro arrivano infine dal “24° Hunter & Field del Delta” del 2 aprile con Marcello Tozzola MM OL, Riccardo Venturi JM CO e Angela Padovani MF AN. 5° posto per Sofia Fuschini SF OL, 6° Franco Zannini Long Bow maschile.