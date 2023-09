“Il Vescovo di Faenza-Modigliana, Mons. Mario Toso, esprime la sua sincera e sentita vicinanza alle popolazioni e alle comunità cristiane che questa mattina sono state colpite da un sisma di forte intensità, che ha avuto epicentro a Marradi nella nostra Diocesi e in provincia di Firenze, e che è stato avvertito con forza anche a Modigliana e a Tredozio.

Don Mirko Santandrea, che sabato scorso ha fatto il suo ingresso come parroco nella parrocchia di Marradi e che è il vicario della vallata del Lamone, ha prontamente iniziato a visitare, anche a nome del Vescovo, le comunità per verificare la situazione e le eventuali necessità.

In attesa delle verifiche delle competenti autorità, anche in questa occasione, come in quella della duplice alluvione, il Vescovo invita a vivere fraternità e solidarietà in modo che quanti hanno necessità di essere aiutati non siano lasciati da soli.

Lo sciame sismico, con le sue fasi di assestamento, ricorda ulteriormente la nostra fragilità e che la nostra forza di ripartenza ha nel Signore Gesù il fondamento del nostro impegno aperto alla speranza.

Preghiamo per quanti sono in difficoltà e nel timore per le proprie famiglie, in particolare per gli anziani.

La Beata Vergine delle Grazie, Patrona di Faenza e della Diocesi, ci assista e ci protegga.”