Terremoto: riaprono martedì le scuole a Riolo Terme e Brisighella. Rimane chiusa la materna di S.Martino

Danni ad edifici pubblici e privati. Inagibili il municipio, la casa di riposo e le scuole. Sono a Tredozio i danni maggiori dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.9 delle 5.10 di lunedì mattina. A Modigliana è morta un’anziana, per un incidente, durante l’evacuazione della RSA. Altri danni importanti nel forlivese. In provincia di Ravenna le verifiche negli edifici continueranno fino a sera. Domani riapriranno le scuole a Riolo Terme e Brisighella, chiuse oggi in via precauzionale. Rimarrà chiusa invece la scuola di San Martino in Gattara.

Fra Marradi e Tredozio, per tutta la giornata di lunedì, la terra ha continuato a tremare tutto il giorno.