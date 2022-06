Dei cinque azzurri guidati dal tecnico federale Massimo Pischiutti all’ITTF Montenegrin Para Championships, quattro hanno conquistato un posto sul podio.

Il risultato maggiormente di spicco è stato merito di Carlotta Ragazzini (nella foto), che in classe 3 ha ottenuto la sua prima medaglia d’oro internazionale. La 20enne faentina è in un momento di crescita esponenziale, come hanno confermato i due titoli italiani di quarta categoria dei giorni scorsi.

Questa mattina, però, a Podgorica ha fatto il botto. Dopo avere battuto ieri nel girone unico la serba Sanja Mijatovic e la slovacca Beata Pirova, ha sconfitto per 3-0 (11-2, 11-8, 14-12) la croata Andela Muzinic, n. 3 al mondo e bronzo individuale agli Europei del 2019 e ai Mondiali del 2018. Risultato clamoroso il suo.

Primo posto nel round robin a quattro anche per Andrea Borgato, che in classe 1 ha completato il suo percorso netto, con il 3-0 (11-3, 11-8, 11-4) ai danni dello slovacco Marian Kamien. Argento per Federico Falco, che ha ceduto soltanto al compagno di Nazionale. Ieri aveva prevalso su Kamien e oggi ha avuto la meglio per 3-0 (11-8, 11-7, 11-3) sul greco Gregorios Chryssikos.

In classe 6 Matteo Parenzan, il trionfatore dei Para Open di Spagna e soprattutto di Slovenia, ha ribadito di essere ormai entrato nell’elite del pongismo mondiale e in semifinale ha rimontato due set al romeno Bobi Simion, cedendo di misura alla “bella” (9-11, 2-11, 11-8, 11-4, 9-11). Bronzo pesante per lui. La vittoria è andata allo spagnolo Alvaro Valera, n. 1 del ranking, che nell’atto conclusivo ha regolato per 3-0 (11-4, 11-8, 11-6) Simion.