In vista dei Referendum popolari del 12 giugno prossimo, con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze dei cittadini che devono rinnovare la tessera elettorale, è stata decisa l’apertura straordinaria dello sportello elettorale (rilascio tessere elettorali) nel salone dell’ anagrafe secondo i seguenti orari:

Venerdì 10 giugno: 8 – 18 (orario continuato); sabato 11 giugno: 8 – 18 (orario continuato); domenica 12 giugno: 7 – 23 (orario continuato per tutta la durata delle votazioni).

Nella giornata di domenica 12 giugno dalle 7 alle 23 è previsto anche il servizio straordinario per il rilascio della Carta di Identità.

Anche gli Uffici decentrati presteranno attività di supporto all’ufficio elettorale per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali.

Di seguito gli orari delle varie sedi:

Ufficio di via Maggiore 120:

sabato 11 giugno: 8/13

domenica 12 giugno: 7.30/13.30 con orario continuato; tel. 0544/482043-482044

Ufficio di via Aquileia 13:

sabato 11 giugno: 8/13

domenica 12 giugno: 7.30/13.30 con orario continuato; tel. 0544/482323-482509

I seguenti uffici del forese effettueranno regolare apertura sabato 11 giugno e saranno aperti in via straordinaria domenica 12 giugno dalle 7.30 alle 13.30 per il rilascio di duplicati tessere elettorali ed eventuali documenti di identità:

Ufficio Sant’Alberto – via Cavedone 37: 0544/485690-485691

Ufficio Mezzano – piazza della Repubblica 10: 0544/485670-485671

Ufficio Piangipane – piazza XXII Giugno 6: 0544/485750-485751

Ufficio Roncalceci – via Sauro Babini 184: 0544/485710-485711

Ufficio San Pietro in Vincoli – via Pistocchi 41/a: 0544/485772-485773

Ufficio Castiglione – via Vittorio Veneto 21: 0544/485731-485732

Ufficio Marina di Ravenna – Largo Magnavacchi 5 (ex piazzale Marinai d’Italia): 0544/485791-485793

La reception di Via D’Azeglio 2 rimarrà invece aperta per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali sabato 11 giugno dalle 8 alle 13 e domenica 12 giugno dalle 8 alle 20.

Disabili e persone anziane con difficoltà di deambulazione, che non hanno ricevuto la tessera elettorale, possono telefonare all’Ufficio elettorale per chiederne la consegna al proprio domicilio.