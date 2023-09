Nel prossimo weekend, sabato 16 e domenica 17 settembre, tre squadre giovanili del Tennis Club Faenza saranno impegnate nelle rispettive fasi di macroarea per le qualificazioni alle finali nazionali. In particolare la squadra Under 12 femminile, formata da Emma Lanzoni e Gaia Migliorini, ospiterà sui campi del circolo di via Medaglie d’Oro la propria fase macroarea. Sabato le giovanissime faentine partiranno nei quarti di finale contro la Libertas Sport Livorno.

Le altre sei squadre impegnate nel concentramento interregionale faentino saranno Ct Grosseto, Tc Riccione, Tc Baratoff, Tennis Training Foligno, Galimberti Tennis Team Cattolica e Ct Lucca. La squadra Under 12 maschile, formata da Diego Tarlazzi e Marco Menichetti, sarà invece impegnata sui campi toscani del Tc Italia a Forte dei Marmi. Impegno iniziale nei quarti di finale contro il Ct Grosseto. Infine la squadra Under 10 misto, composta da Sofia Baraccani, Federico Montuschi, Manuel Celli, Stefano Scotto di Gregorio e Danny Bentini, sarà di scena sui campi marchigiani dell’At Tolentino. Nei quarti di finale affronterà il Tennis Macerata “Giuseppucci”. La vincente di ogni girone macroarea si qualificherà alle finali nazionali, che si svolgeranno nel weekend successivo, dal 22 al 24 settembre.